Граждане Украины, ДНР и ЛНР могут обратиться в МВД для урегулирования пребывания в РФ

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Граждане Украины, Донецкой и Луганской народных республик могут обратиться в МВД для урегулирования пребывания в России, сообщает ТАСС. К административной ответственности за нарушения их не привлекут.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, в связи со сложившейся ситуацией многие граждане Украины, ДНР и ЛНР ограничены в возможности выезда за пределы РФ и находятся на территории страны с нарушением установленных правил пребывания.

Они могут обратиться в территориальные органы МВД, чтобы встать на миграционный учет по месту пребывания, продлить срок временного пребывания на территории России или оформить разрешение на проживание.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая рассказала, что беженцы с Украины смогут получить материнский капитал на уже имеющихся детей при оформлении российского гражданства. Ко второму чтению также подготовлен законопроект о получении маткапитала отцами, если мать детей умерла, не успев получить российское гражданство.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

