Пензенская область за три дня приняла около 900 эвакуированных жителей ДНР

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Пензенская область за последние трое суток приняла порядка 900 граждан из ДНР, в том числе около 460 человек прибыли на поезде в воскресенье, 27 марта. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в своем телеграм-канале.

"Сегодня мы обеспечили теплый прием еще около 460 эвакуированным из ДНР жителям. Среди них – женщины, люди с ограниченными возможностями и, конечно, дети", – отметил губернатор.

Он уточнил, что прибывших распределят по уже функционирующим пунктам временного пребывания. Кроме того, как уточнил Мельниченко, тем, кому требуется медпомощь, расселят в максимально близкие к организациям здравоохранения ПВР и там, где есть медпункты.

Глава региона также сообщил, что в пятницу, 25 марта, в регион прибыли 440 эвакуированных из ДНР, в том числе 104 ребенка.

"Все они жили в состоянии постоянной тревоги, на их лицах читается недоверие и страх. Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь им вернуться к спокойной жизни", – заявил губернатор.

Он напомнил, что с конца февраля в Пензенской области уже живут более 700 человек, прибывших из республик Донбасса. По словам Мельниченко, они уже освоились и живут спокойной жизнью.

Ранее стало известно, что свыше 1,2 тысячи жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины получили за месяц временное убежище в России.

До этого сообщалось, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об оказании бесплатной медицинской помощи беженцам из Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.