Пензенская область за три дня приняла около 900 эвакуированных жителей ДНР

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Пензенская область за последние трое суток приняла порядка 900 граждан из ДНР, в том числе около 460 человек прибыли на поезде в воскресенье, 27 марта. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в своем телеграм-канале.
"Сегодня мы обеспечили теплый прием еще около 460 эвакуированным из ДНР жителям. Среди них – женщины, люди с ограниченными возможностями и, конечно, дети", – отметил губернатор.
Он уточнил, что прибывших распределят по уже функционирующим пунктам временного пребывания. Кроме того, как уточнил Мельниченко, тем, кому требуется медпомощь, расселят в максимально близкие к организациям здравоохранения ПВР и там, где есть медпункты.
Глава региона также сообщил, что в пятницу, 25 марта, в регион прибыли 440 эвакуированных из ДНР, в том числе 104 ребенка.
"Все они жили в состоянии постоянной тревоги, на их лицах читается недоверие и страх. Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь им вернуться к спокойной жизни", – заявил губернатор.
Он напомнил, что с конца февраля в Пензенской области уже живут более 700 человек, прибывших из республик Донбасса. По словам Мельниченко, они уже освоились и живут спокойной жизнью.
Ранее стало известно, что свыше 1,2 тысячи жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины получили за месяц временное убежище в России.
До этого сообщалось, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об оказании бесплатной медицинской помощи беженцам из Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: