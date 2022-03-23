Более 1,2 тыс жителей ДНР, ЛНР и Украины получили временное убежище в РФ – МВД

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Более 1,2 тысячи жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины получили за месяц временное убежище в России. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-центр МВД России.

В ведомстве уточнили, что с 18 февраля по 16 марта 2022 года с заявлениями о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации обратились 1 515 граждан Донецкой и Луганской народных республик и Украины. В свою очередь, временное убежище получили 1 204 человека.

Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об оказании бесплатной медицинской помощи беженцам из Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины. Уточняется, что они смогут бесплатно получить не только первичную медико-санитарную помощь, но и пройти вакцинацию, получить лекарства, а также специализированную высокотехнологичную помощь, если такая является жизненно необходимой.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.