Беженцы с Украины смогут получить маткапитал при оформлении гражданства РФ

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Беженцы с Украины смогут получить материнский капитал на уже имеющихся детей при оформлении российского гражданства. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на первого зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяну Буцкую.
Ко второму чтению также подготовлен законопроект о получении маткапитала отцами, если мать детей умерла, не успев получить российское гражданство.
Управляющий партнер компании "Метриум" Надежда Коркка отметила, что как минимум четверть беженцев с Украины, ДНР и ЛНР захотят получить российское гражданство.
В свою очередь, доцент Финансового университета, член комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере экономики недвижимости Сусана Киракосян выразила мнение, что с получением гражданства вырастет спрос на квадратные метры. По ее словам, чтобы избежать дисбаланса необходимо, своевременно строить наемный фонд.
"Может быть поддержан спрос на небольших региональных рынках недвижимости, где доля материнского капитала – хорошее подспорье при покупке жилья", – предположила руководитель отдела ипотечного кредитования ГК "Гранель" Юлия Судакова.
Коркка считает, что беженцы повлияют на рынок недвижимости Воронежской, Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областей, Крыма и Краснодарского края.
Член президиума всероссийской общественной организации "Союз отцов" Павел Склянчук отметил, что в случае большого количества беженцев через территориальные органы МВД будет формироваться очередь на жилье по договору соцнайма.
С 1 февраля 2022 года в России проиндексировали маткапитал по фактической инфляции – на 8,4%. Размер выплаты на первого ребенка составит 524 500 рублей, на второго – 693 100 рублей, если семья не получала маткапитал на первенца. Если же маткапитал уже был оформлен, то доплата на второго ребенка составит 168 600 рублей.
Маткапитал выдается на второго и последующих детей, рожденных с 2007 года. Выплату можно получить и на первенцев, которые появились на свет с 2020 года.
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