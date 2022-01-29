Володин рассказал о новых законах, вступающих в силу в феврале 2022 года

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С 1 февраля 2022 года в России вступит в силу ряд новых законов. Их список в своем телеграм-канале опубликовал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Материнский капитал

Маткапитал будет проиндексирован по фактической инфляции – на 8,4%. Размер выплаты на первого ребенка составит 524 500 рублей, на второго – 693 100 рублей, если семья не получала маткапитал на первенца. Если же маткапитал уже был оформлен, то доплата на второго ребенка составит 168 600 рублей.



"Это востребованная мера господдержки, с момента введения которой – 1 января 2007 года – выдано 11,6 миллионов сертификатов. В этом году маткапиталом смогут воспользоваться более 1 миллиона семей с детьми", – написал Володин.

Защита прожиточного минимума от списания

На минимальный доход должников не может быть обращено взыскание по исполнительным документам. Для этого человеку необходимо подать в службу судебных приставов заявление с реквизитами банковского счета, на котором нужно сохранить сумму в размере прожиточного минимума.

"Закон направлен на защиту граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Что бы ни произошло, люди не должны оставаться без средств к существованию", – написал спикер Госдумы.

Индексация пенсий

Неработающим пенсионерам проиндексируют страховую пенсию на 8,6%. Им также положена доплата за январь в размере разницы между индексацией, произошедшей в начале года.

Штрафы за отсутствие систем контроля за выбросами загрязнений

С февраля предусмотрены штрафы за отсутствие или несвоевременную установку систем автоматического контроля за выбросами загрязнений. Для должностных лиц штраф составит до 40 000 рублей, а для юридических – до 200 000 рублей.

Защита граждан при покупке квартиры

В случае признания дома аварийным, подлежащим сносу или реконструкции соответствующие органы обязаны подавать информацию в Росреестр. Оттуда данные будут попадать в ЕГРН.

При покупке квартиры человек будет иметь возможность получить выписку из реестра, чтобы узнать статус дома.

Изменения в законодательстве о паевых инвестиционных фондах



С февраля меняется порядок управления паевыми инвестиционными фондами и правила выплаты дохода по паям ПИФов. Они могут быть установлены нормативным актом Банка России.

Управляющая компания фонда при погашении паев биржевого ПИФа должна передать имущество не позднее одного рабочего дня с даты погашения инвестиционных паев фонда.

Пожизненное заключение педофилов

Пожизненное заключение педофилов будет грозить за сексуальное насилие над несовершеннолетними, совершенное повторно. Такая же мера пресечения коснется в случае преступлений в отношении двух или более несовершеннолетних.

Штраф за немаркированные табак и алкоголь

Повышаются штрафы за производство немаркированного табака или алкоголя. За перевозку такой продукции также грозит административная ответственность.

Штрафы составят до 500 000 рублей для юридических лиц.

Ранее первый замглавы комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что весной в России могут принять закон о штрафах до 30 тысяч рублей за избавление от питомцев и выброс животных на улицу. Он отметил, что соответствующая поправка внесена в Кодекс об административных правонарушениях.

