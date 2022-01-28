В ГД анонсировали введение штрафов до 30 тыс рублей за выброс питомцев на улицу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Весной в России могут принять закон о штрафах до 30 тысяч рублей за избавление от питомцев и выброс животных на улицу. Об этом рассказал первый замглавы комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

"Бездомные собаки когда-то были домашними. И должна быть ответственность для тех, кто выбрасывает животных на улицу. Она будет введена. Рассчитываем, что наше предложение по штрафам <...> будет принято в ближайшее время, в весеннюю сессию", – цитирует Бурматова РИА Новости.

Он отметил, что соответствующая поправка внесена в Кодекс об административных правонарушениях.

Ранее сенатор от Забайкальского края Сергей Михайлов рассказал, что законодатели от региона работают над поправками в нормативную базу, которые предусматривают усыпление некоторых пород бродячих собак. Он напомнил, что в одном из регионов от нападения бродячих собак погиб ребенок. По его словам, это не единичный случай, а чипирование и стерилизация не решают проблему.