Кинолог прокомментировал слова депутата, предложившего убивать бездомных собак

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Действующее в РФ законодательство запрещает убивать бездомных животных. Об этом в беседе с Pravda.Ru напомнил ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц, комментируя предложение забайкальского депутата отстреливать бродячих собак.
"Федеральным законом запрещено уничтожение бездомных собак, допускается их отлов, размещение в специально созданных приютах, стерилизация и частичный выпуск в привычную среду обитания", – сказал кинолог.
Карапетьянц предложил парламентарию подготовить проект изменений в законодательство, если тот не согласен с положениями документа, одобренного президентом страны.
Он признал, что проблема контроля бездомных животных действительно существует, однако, по словам кинолога, ее должны решать специалисты. А те, кто позволяет себе столь жесткие высказывания на эту тему, только привлекают к себе внимание, выразил уверенность Карапетьянц.
"Тогда давайте будем еще отстреливать людей, которых называют бомжами, и всех остальных. Но нельзя так кардинально подходить к решению вопроса", – возмутился он.
Кинолог подчеркнул, что проблему нужно решать посредством создания четкой системы контроля за бездомными животными.
Ранее депутат Заксобрания Забайкальского края Александр Михайлов выступил с предложением расстреливать бродячих собак. До этого, 22 января, одна из таких стай загрызла семилетнюю девочку в поселке Домна. По мнению парламентария, для защитников бездомных животных тоже следует ввести наказание – "ставить к стенке", поскольку они являются пятой колонной.
Депутат предложил казнить зоозащитников, выступающих против отстрела бродячих собак
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