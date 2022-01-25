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Общество

20:44

Кинолог прокомментировал слова депутата, предложившего убивать бездомных собак

общество животные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Действующее в РФ законодательство запрещает убивать бездомных животных. Об этом в беседе с Pravda.Ru напомнил ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц, комментируя предложение забайкальского депутата отстреливать бродячих собак.

"Федеральным законом запрещено уничтожение бездомных собак, допускается их отлов, размещение в специально созданных приютах, стерилизация и частичный выпуск в привычную среду обитания", – сказал кинолог.

Карапетьянц предложил парламентарию подготовить проект изменений в законодательство, если тот не согласен с положениями документа, одобренного президентом страны.

Он признал, что проблема контроля бездомных животных действительно существует, однако, по словам кинолога, ее должны решать специалисты. А те, кто позволяет себе столь жесткие высказывания на эту тему, только привлекают к себе внимание, выразил уверенность Карапетьянц.

"Тогда давайте будем еще отстреливать людей, которых называют бомжами, и всех остальных. Но нельзя так кардинально подходить к решению вопроса", – возмутился он.

Кинолог подчеркнул, что проблему нужно решать посредством создания четкой системы контроля за бездомными животными.

Ранее депутат Заксобрания Забайкальского края Александр Михайлов выступил с предложением расстреливать бродячих собак. До этого, 22 января, одна из таких стай загрызла семилетнюю девочку в поселке Домна. По мнению парламентария, для защитников бездомных животных тоже следует ввести наказание – "ставить к стенке", поскольку они являются пятой колонной.

Депутат предложил казнить зоозащитников, выступающих против отстрела бродячих собак

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