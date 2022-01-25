В РФ создадут рабочую группу по защите детей от нападения бездомных собак

10:41
Фото: ТАСС/Ura.ru/Илья Московец
В России создадут рабочую группу по защите детей от нападения бездомных собак. Такое поручение дала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
"Сейчас нужно максимально внимательно отнестись к тому, какими маршрутами наши дети ходят каждый день. Если есть опасения – сопровождать. Тем более что к концу зимы собачьи стаи становятся наиболее агрессивными", – написала Львова-Белова на своей странице в Facebook.
Она также отметила актуальность данной проблемы, поскольку подобные трагедии повторяются каждый год. По мнению детского омбудсмена, это происходит из-за несоблюдения Федерального закона "Об ответственном обращении с животными". Львова-Белова допустила, что решить проблему поможет должный уровень поддержки некоммерческих и волонтерских организаций.
Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты совместно с регионами и зоозащитниками в течение февраля предложат изменения в законодательство для решения проблемы нападения бродячих собак на людей.
22 января Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту гибели семилетней девочки после нападения стаи собак в поселке Домна Читинского района. На ее теле нашли следы укусов.
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