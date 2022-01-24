ГД подготовит предложения для решения проблемы нападения бродячих собак

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Госдума совместно с регионами и зоозащитниками в течение февраля предложит изменения в законодательство для решения проблемы нападения бродячих собак на людей, рассказал спикер ГД Вячеслав Володин.

"Речь идет о повышении ответственности чиновников на местах за ситуацию с бездомными животными, а также о дополнительных мерах поддержки гражданских инициатив, направленных на оказание помощи животным, создание приютов", – написал Володин в своем телеграм-канале.

Рабочую группу по разработке предложений возглавит первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить предложения по изменению законодательства для защиты людей от бродячих собак. В ведомстве также оценят бездействие властей и надзорных органов в ряде регионов страны.

В частности, следователи разберутся с нападениями собак на граждан в Кемеровской и Сахалинской областях, а также в Камчатском крае и Еврейской автономной области.

