Бастрыкин поручил продумать законодательные меры для защиты людей от бродячих собак

17:01
Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить предложения по изменению законодательства для защиты людей от бродячих собак. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Уточняется, что Бастрыкин потребовал проанализировать случаи нападения на животных в регионах страны и соответствующее правоприменение.
"...председатель Следственного комитета России поручил сотрудникам центрального аппарата <...> проработать предложения по усовершенствованию действующего законодательства с целью повышения безопасности населения и исключения таких фактов", – также указано в сообщении.
Следственный комитет РФ подтвердил, что прорабатывается правовая оценка бездействия местных властей и организаций, ответственных за отлов животных, в Смоленской, Саратовской, Сахалинской, Новосибирской, Воронежской областях, Ханты-Мансийском АО, Хабаровском крае, республиках Бурятия, Саха (Якутия) и других субъектах.
Накануне Следственный комитет РФ по Забайкальскому краю возбудил уголовное дело по факту гибели семилетней девочки после нападения стаи собак в поселке Домна Читинского района. Позднее сообщалось о нападении собаки на четырехлетнего мальчика в парке имени Зайцева в Коломне, СК проводит проверку.
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