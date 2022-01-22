СК проверит информацию о нападении собаки на ребенка в Коломне

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Следствие проводит проверку информации СМИ о нападении собаки на ребенка в Коломне, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел 22 января. Сообщалось о том, что собака напала на четырехлетнего мальчика в парке имени Зайцева. С полученными ранами ребенка госпитализировали. В больнице ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Следствие проводит комплекс необходимых проверочных мероприятий, чтобы установить причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Ранее уголовное дело возбудили по факту гибели семилетней девочки после нападения стаи собак. По данным правоохранительных органов, трагедия произошла примерно в 17:00 по местному времени в субботу, 22 января. В полицию поступило сообщение о пропаже ребенка.

При проведении поисковых работ тело семилетней девочки обнаружили на пустыре. Эксперты выявили у нее следы нападения животных. Как подчеркнули в региональном управлении СК РФ, на месте работает следственно-оперативная группа и криминалисты. Обстоятельства трагедии уточняются.