В Жуковском возбудили уголовное дело после нападения собаки на ребенка на прогулке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело после нападения собаки на семилетнюю девочку во время прогулки, сообщает РИА Новости со ссылкой на областной МВД.

"Дознавателем отдела дознания ОМВД России по городскому округу Жуковский возбуждено уголовное дело по статье 118 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности" по факту нападения собаки на 7-летнего ребенка в Жуковском", – говорится в сообщении.

По данным следствия, накануне в больницу доставили девочку с множественными укусами 2014 года рождения. Несчастный случай произошел во время прогулки. Прокуратура Московской области отмечает, что ребенок находился с родителями во дворе дома на улице Гагарина. Там же на поводке без намордника стаффордширского терьера выгуливала 14-летняя хозяйка, которая разрешила девочке погладить свою собаку. Животное набросилось на ребенка.

Ранее прокуратура проводила проверку по факту нападения собаки на ребенка на северо-востоке Москвы.