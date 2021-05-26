Агрессивная собака напала на ребенка в приморском Артеме

19:16
Фото: Depositphotos/art_man
Следствие организовало проверку после того, как в приморском городе Артеме на ребенка напала собака. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.
"В настоящее время следователи устанавливают личность ребенка, который пострадал от укусов собаки, а также проводятся другие мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", – рассказали в ведомстве.
Уточняется, что ответственность за присмотром за бездомными животными лежит на администрации Артемовского городского округа, но мер по надлежащему присмотру со стороны должностных лиц администрации принято не было. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Представитель муниципалитета рассказал РИА Новости, что с начала текущего года объявлено четыре аукциона по отлову безнадзорных животных, три из которых завершились безрезультатно. С мая до середины июня принимаются заявки на четвертый, но никто из потенциальных подрядчиков пока не объявился.
Ранее следователи Башкирии возбудили уголовное дело о халатности после нападения бродячих собак на двух детей. По предварительной информации, случаи нападения произошли в Демском районе Уфы.
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