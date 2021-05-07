В Пермском крае врачи помогли ребенку, на которого напала собака

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Врач-стоматолог осмотрел девочку, на которую напала собака на детской площадке в Пермском крае, сообщает РИА Новости.

Информация о случившемся появилась в социальных сетях. Инцидент произошел в деревне Кондратово вблизи Перми. Девочка вышла погулять вместе с младшей сестрой. На улице к ним подбежала собака, которая сначала прыгала на младшую сестру, а после укусила старшую за лицо. Отец девочек в этот момент загружал банки в машину у дома.

"Спасла детей проходящая рядом с детской площадкой девушка – она отогнала собаку и позвала родителей. Указанная девочка после инцидента была осмотрена врачом-стоматологом", – сказали в краевом Минздраве.

Ранее в Татарстане 11-летнего мальчика госпитализировали после того, как его искусала стая собак. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.