В Пермском крае врачи помогли ребенку, на которого напала собака

16:49
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Врач-стоматолог осмотрел девочку, на которую напала собака на детской площадке в Пермском крае, сообщает РИА Новости.
Информация о случившемся появилась в социальных сетях. Инцидент произошел в деревне Кондратово вблизи Перми. Девочка вышла погулять вместе с младшей сестрой. На улице к ним подбежала собака, которая сначала прыгала на младшую сестру, а после укусила старшую за лицо. Отец девочек в этот момент загружал банки в машину у дома.
"Спасла детей проходящая рядом с детской площадкой девушка – она отогнала собаку и позвала родителей. Указанная девочка после инцидента была осмотрена врачом-стоматологом", – сказали в краевом Минздраве.
Ранее в Татарстане 11-летнего мальчика госпитализировали после того, как его искусала стая собак. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: