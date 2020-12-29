В Коми терьер спас ребенка от волка ценой своей жизни

В городе Синдор в Княжпогостском районе Республики Коми терьер спас 10-летнего мальчика от волка.

Как сообщает портал "Комиинформ", инцидент произошел, когда дети играли в прятки. Волк вышел из леса и подкрался к мальчику, когда тот спрятался за сугроб.

Этот момент засняла камера наружного наблюдения. Присутствие зверя почуял терьер, который выбежал из двора и с лаем набросился на волка.

Хищник схватил собаку в зубы и унес, а мальчик убежал в дом. На собачий визг выбежали жители и прогнали волка, который бросил уже мертвую собаку на дороге.

Ранее медведь напал на мужчину в Ярославле и прокусил ему бедро. Пострадавшего спас таксист, который начал сигналить и моргать фарами, после чего зверь испугался и убежал.