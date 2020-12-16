WWF России выразил беспокойство из-за худых медведей на Чукотке

Фото: ТАСС/Максим Деминов
Всемирный фонд дикой природы России выразил обеспокоенность из-за белых медведей, которые пришли к селу Рыркайпий на западном побережье Чукотки, передает РИА Новости.
Патрульные нашли около 30 особей, однако считается, что их может быть больше. В фонде сообщили, что часть из них приходит с мыса Кожевникова. Подчеркивается, что большинство медведей худые, и часто они занимаются раскопкой вмерзших в лед останков моржей.
В связи с этим бригада Медвежьего патруля предпринимает меры по контролю животных. Одновременно добровольцы приезжают к школам и детским садам села и дежурят там. Также они предупреждают односельчан и рассказывают о мерах безопасности.
В фонде отметили, что причиной такого поведения медведей являются климатические изменения. Из-за потепления лед появляется позже, и медведи не могут выйти в море, чтобы добывать себе там пропитание. Сообщается, что аналогичный случай возле села произошел год назад – тогда к поселку подошли более 60 представителей данного вида.
Ранее белый медведь напал на человека на окраине Лонгьира на архипелаге Шпицберген. Сообщалось, что он атаковал кемпинг. В результате инцидента один человек погиб, еще шесть человек были отправлены в больницу.
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