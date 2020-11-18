Житель Чукотки убил родственника, спутав его с медведем

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Жителя Чукотки осудили на полтора года исправительных работ за то, что он случайно застрелил своего родственника, перепутав его с медведем, сообщает прокуратура Чукотского автономного округа.

Несчастный случай произошел в августе 2020 года. Ночью трое жителей села Снежное рыбачили неподалеку от села Усть-Белая. Двое из них были родственниками.

Подсудимый собирал дрова для разведения костра, услышал в кустах шум и, приняв это за медведя, четыре раза выстрелил в указанном направлении из охотничьего ружья.

После этого он увидел лежащего на земле родственника с огнестрельными ранениями. От полученных повреждений тот скончался на месте.

Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся. В результате суд признал его виновным в убийстве по неосторожности, при этом учел обстоятельства преступления, мнения сторон и характеристику фигуранта.

Ранее в Саратове задержали 30-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве 22-летней девушки, пропавшей без вести 12 ноября. Подозреваемый успел уехать из города и скрывался на территории Аткарского района Саратовской области.