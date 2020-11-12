Скончалась бабушка нижегородского стрелка

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Бабушка молодого человека, который устроил стрельбу в поселке под Нижним Новгородом, умерла. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав региона.

"Медицинский персонал больницы сделал все возможное для спасения пациентки, но, к сожалению, полученные ею ранения были практически несовместимы с жизнью", – сообщили в ведомстве. Таким образом, число жертв стрельбы достигло четырех.

Инцидент произошел 12 октября возле одной из остановок в поселке Большеорловское. Мужчина открыл огонь по рейсовому автобусу и находившимся рядом людям. В результате инцидента погибли три человека.

Еще трое пострадавших были госпитализированы. Сообщалось, что они находятся в больницах в среднем, тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

Позднее подозреваемый был найден мертвым. Труп обнаружили сотрудники полиции и Росгвардии. Следственный комитет завел уголовное дело. Глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал изучить все версии убийства трех человек и оперативно доложить об обстоятельствах происшествия.