СК показал кадры обыска в доме мужчины, устроившего стрельбу в Нижегородской области

Видео: СК РФ

Следственный комитет РФ опубликовал видео обысков в квартире, где жила бабушка мужчины, напавшего на людей в Нижегородской области. Ролик был размещен на официальной странице ведомства в YouTube

По предварительной версии, 18-летний местный житель открыл стрельбу по рейсовому автобусу. Отмечалось, что погибли три человека и еще трое получили ранения.

Позднее стало известно, что, по предварительным данным, также в результате инцидента погибла бабушка стрелка. Тем самым число жертв увеличилось до четырех.

Злоумышленника ищут, в район происшествия направлены бойцы ОМОНа и СОБРа. Как сообщается, мужчина мог скрыться в лесу. При себе у него якобы ружье и рюкзак.

