Людей на остановке в Нижегородской области расстрелял 18-летний местный житель – СМИ

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Людей на остановке в Нижегородской области расстрелял 18-летний местный житель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

"По предварительной информации, обстрелявшим остановку в Нижегородской области оказался 18-летний местный житель Даниил. Перед совершением преступления он убил свою бабушку", – рассказал собеседник информагентства из правоохранительных органов.

О гибели четырех человек после обстрела остановки в поселке Большеорловское Нижегородской области стало известно вечером понедельника, 12 октября. В результате нападения еще три человека получили ранения.

Стрелка разыскивает полиция. По предварительным данным, у нападавшего при себе было ружье и рюкзак, после расстрела он направился в лес.

