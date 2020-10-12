Четыре человека погибли после обстрела остановки в Нижегородской области

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Четыре человека погибли после обстрела остановки в поселке Большеорловское Нижегородской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативного дежурного Единой дежурно-диспетчерской службы Борского района.

Также в результате инцидента пострадали три человека. Их состояние оценивается как средней степени тяжести, сообщил представитель экстренных служб региона.

Отмечается, что стрелявший сбежал в лес. По информации СМИ, неизвестный имел при себе ружье и рюкзак. В настоящий момент его разыскивают полицейские и лесники.

В свою очередь, ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что три человека погибли и несколько пострадали. Отмечается, что был обстрелян рейсовый автобус.