Полиция задержала пьяного мужчину, стрелявшего из автомата в Красногорске

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Полиция задержала мужчину, который устроил стрельбу из охолощенного автомата Калашникова в Красногорске. Подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения, заявили ТАСС представители ГУ МВД России по Подмосковью.

"Поступила информация о том, что на улице Южный бульвар в Красногорске мужчина стреляет из окна жилого дома", – уточнили в пресс-службе ведомства. Стражи порядка, прибыв на место, задержали 36-летнего местного жителя.

По информации следователей, никто не пострадал в результате инцидента. Мужчину доставили в отдел полиции, начато расследование.

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