Неизвестный устроил стрельбу на северо-западе Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мужчина устроил стрельбу в ходе конфликта на северо-западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

Собеседник агентства рассказал, что в полицию поступило сообщение от граждан о грубом нарушении общественного порядка.

По предварительным данным, мужчина несколько раз выстрелил из травматического пистолета в ходе конфликта с группой людей, после чего скрылся.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. Полиция начала проверку по данному факту.

Ранее правоохранители задержали двоих мужчин, устроивших стрельбу в центре Москвы. Подозреваемые произвели несколько выстрелов из травматического оружия по адресу улица Садовая-Кудринская, 2/62.