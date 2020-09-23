Неизвестный устроил стрельбу на северо-западе Москвы

14:24
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Мужчина устроил стрельбу в ходе конфликта на северо-западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Собеседник агентства рассказал, что в полицию поступило сообщение от граждан о грубом нарушении общественного порядка.
По предварительным данным, мужчина несколько раз выстрелил из травматического пистолета в ходе конфликта с группой людей, после чего скрылся.
Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. Полиция начала проверку по данному факту.
Ранее правоохранители задержали двоих мужчин, устроивших стрельбу в центре Москвы. Подозреваемые произвели несколько выстрелов из травматического оружия по адресу улица Садовая-Кудринская, 2/62.
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