Двух человек в Москве задержали за стрельбу из травматического оружия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полиция задержала двоих мужчин, устроивших стрельбу из травматического оружия в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

"Сегодня утром по подозрению в хулиганстве сотрудниками полиции задержано двое мужчин", – объявили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по Москве.

Как информации ведомства, подозреваемые произвели несколько выстрелов из травматического оружия по адресу: улица Садовая-Кудринская, 2/62.

В результате инцидента никто не пострадал. Обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее в сентябре сотрудники полиции в городском округе Солнечногорск задержали жителя столицы за стрельбу по самолету. Мужчина открыл огонь по легкомоторному летальному аппарату, который следовал над деревней Шевлино.

