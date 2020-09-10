Мужчина попал в реанимацию с огнестрельными ранениями на востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Неизвестный обстрелял мужчину на востоке столицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу городского управления МВД РФ.

Инцидент произошел по адресу Измайловский бульвар, дом 49, строение 1. На место происшествия выехали сотрудники полиции.

"Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили мужчину 1989 года рождения. Нарядом скорой помощи его госпитализировали в реанимацию с огнестрельными ранениями спины, бедра и левой ноги", – сообщили в пресс-службе.

В связи с инцидентом было заведено дело по части 2 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). Полиция ведет розыск злоумышленника.

Ранее стрельба произошла в одном из магазинов на юге Москвы. В него вошли двое неизвестных, которые планировали украсть товар. По предварительной версии, выстрелы произвели из травматического пистолета после того, как сотрудники магазина попытались помешать злоумышленникам.