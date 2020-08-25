Девять человек получили ранения в перестрелке в Ингушетии

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Девять человек пострадали в результате перестрелки в городе Сунжа в Ингушетии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.

Отмечается, что еще трое получили травмы в ходе драки между родственниками пострадавших. Конфликт возник на почве межтейповой неприязни.

Ранее в Москве задержали подозреваемого в хулиганстве с применением травматического оружия. В результате стрельбы на Большой Грузинской улице телесные повреждения получил 29-летний москвич.

Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.