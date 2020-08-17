В СК рассказали о стрельбе на западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице в ходе конфликта со стрельбой один укладчик асфальта погиб и один ранен, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника главы Следственного комитета России по городу Юлию Иванову.

"По данным следствия, пострадавшие укладывали асфальт у жилого дома на улице Академика Анохина. В ночное время 16 августа 2020 года у них возник конфликт с мужчиной, который произвел в рабочих не менее пяти выстрелов. После злоумышленник скрылся. От полученных ранений один мужчина скончался, а другой доставлен в больницу", – рассказала Иванова.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве и покушении на убийство, а также незаконном обороте оружия. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, ведется розыск преступника.

Ранее неизвестный обстрелял теплоход в Москве. При этом стреляли с суши или судна, он не уточнил. В настоящее время выясняются детали произошедшего.