Один человек погиб в результате обстрела автомобиля в Ингушетии

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Следственный комитет открыл уголовное дело по факту обстрела автомобиля в Ингушетии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный отдел СУ СК.

По предварительным данным, инцидент случился в четверг вечером в Назрановском районе. Неизвестные открыли огонь по машине местного жителя.

В результате водитель автомобиля погиб на месте. При этом две пассажирки получили ранения. Они были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

Следователям удалось установить, что происшествие случилось около 19:00 на окраине селения Сурхахи.

"Неустановленные лица, передвигавшиеся на автомобиле Ford Mondeo без госномеров, произвели выстрелы из автоматического оружия в автомобиль Нива, на котором передвигался 33-летний местный житель", – сообщили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что раненые в результате обстрела женщины – мать и супруга погибшего.

По факту случившегося открыто уголовное дело по статье "Убийство".

Ранее московские полицейские задержали мужчину за стрельбу по машине с супругами. Сообщалось, что инцидент

произошел в ТиНАО.