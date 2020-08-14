Один человек погиб в результате обстрела автомобиля в Ингушетии

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Следственный комитет открыл уголовное дело по факту обстрела автомобиля в Ингушетии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный отдел СУ СК.
По предварительным данным, инцидент случился в четверг вечером в Назрановском районе. Неизвестные открыли огонь по машине местного жителя.
В результате водитель автомобиля погиб на месте. При этом две пассажирки получили ранения. Они были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.
Следователям удалось установить, что происшествие случилось около 19:00 на окраине селения Сурхахи.
"Неустановленные лица, передвигавшиеся на автомобиле Ford Mondeo без госномеров, произвели выстрелы из автоматического оружия в автомобиль Нива, на котором передвигался 33-летний местный житель", – сообщили в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что раненые в результате обстрела женщины – мать и супруга погибшего.
По факту случившегося открыто уголовное дело по статье "Убийство".
Ранее московские полицейские задержали мужчину за стрельбу по машине с супругами. Сообщалось, что инцидент
произошел в ТиНАО.
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