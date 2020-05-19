Неизвестный обстрелял из "травмата" мужчину на северо-востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Неизвестный выстрелил из травматического пистолета в мужчину в столичном районе Свиблово, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел вечером 18 мая на пересечении улиц Вересковой и Кольской. Как рассказал сам пострадавший, в ходе конфликта злоумышленник произвел несколько выстрелов в его сторону и скрылся на автомобиле.

Пострадавшего доставили в НИИ имени Склифосовского. Ему поставили предварительный диагноз "огнестрельные травматические ранения левой лопаточной области, живота". По факту случившегося проводится проверка.

Накануне полицейские задержали мужчину, устроившего стрельбу с балкона своей квартиры. Вооруженный инцидент произошел на улице Малышева.

Причина стрельбы неизвестна. Сообщалось, что стрельба велась из охолощенного оружия. В результате происшествия никто не пострадал. Как уточнил источник в правоохранительных органах, стрелявший мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.