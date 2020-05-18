Полиция задержала мужчину, стрелявшего с балкона на юго-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Полицейские задержали мужчину, устроившего стрельбу с балкона своей квартиры. Вооруженный инцидент произошел на улице Малышева, сообщил ТАСС.

"В настоящее время стрелявший задержан. Для этого одному из сотрудников органов внутренних дел пришлось залезть в его квартиру через окно", – заявил источник в правоохранительных органах.

Информацию о задержании подтвердила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В ходе специальных мероприятий сотрудниками московской полиции совместно с сотрудниками Росгвардии стрелявший из окна дома на улице Малышева задержан", – сказала Волк.

Причина стрельбы в столичном районе Текстильщики сейчас неизвестна. Сообщалось, что прибывшие на место ЧП полицейские выяснили, что неизвестный несколько раз выстрелил из окна квартиры. Предположительно, стрельба велась из охолощенного оружия. В результате происшествия никто не пострадал.

Как уточнил источник в правоохранительных органах, стрелявший мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. В дальнейшем следователи примут процессуальное решение.

Ранее были сведения о стрельбе на улице Просторной. Огонь из травматического пистолета открыл охранник магазина. В результате произошедшего были ранены два человека.

