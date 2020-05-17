В Москве охранник магазина открыл стрельбу по людям

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В столичном магазине на улице Просторная произошла стрельба.

Как сообщает пресс-служба главка МВД по городу, огонь из травматического пистолета открыл охранник. В результате произошедшего были ранены 2 человека.

"Один пострадавший направлен в медучреждение, второй пострадавший находится в отделе полиции", – рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что стрелявший охранник магазина был задержан. По предварительным данным, все участники конфликта находились в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее неизвестный выстрелил в своего оппонента во время ссоры на северо-востоке столицы.

Инцидент произошел 3 мая на улице Вешних Вод.