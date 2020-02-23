Драка со стрельбой произошла на северо-западе Москвы

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

На северо-западе Москвы произошла драка, которая закончилась стрельбой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Инцидент случился прошлой ночью во 2-м Тушинском проезде, дом 8.

"Между мужчиной и двумя гражданами произошел конфликт, в ходе которого они причинили ему телесные повреждения, а он произвел в их сторону выстрелы из, предположительно, травматического пистолета", – рассказали в ведомстве.

Отмечается, что один из пострадавших был ранен в ногу, другому человеку пуля попала в голову. Медики оказали им необходимую помощь. Сам стрелявший был госпитализирован с тяжелыми травмами.

Ранее сообщалось, что подростка зарезали в ходе массовой драки в Челябинске. 17-летнего школьника ранили ножом в сердце. От полученных ранений он скончался. Еще один молодой человек был госпитализирован с различными травмами.