Конфликт со стрельбой произошел на юго-востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мужчина открыл стрельбу из травматического оружия в районе Люблино на юго-востоке столицы.

Как рассказали Агентству "Москва" в МВД по городу, инцидент произошел на улице Новороссийская, в районе дома 25, корпус 1.

Отмечается, что между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них несколько раз выстрелил в оппонента.

К приезду сотрудников полиции указанные лица находились на месте происшествия. Устанавливаются причины случившегося.

12 февраля неизвестные обстреляли пять машин на Рязанском проспекте на юго-востоке Москвыи скрылись.