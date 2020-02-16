Конфликт со стрельбой произошел на юго-востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Мужчина открыл стрельбу из травматического оружия в районе Люблино на юго-востоке столицы.
Как рассказали Агентству "Москва" в МВД по городу, инцидент произошел на улице Новороссийская, в районе дома 25, корпус 1.
Отмечается, что между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них несколько раз выстрелил в оппонента.
К приезду сотрудников полиции указанные лица находились на месте происшествия. Устанавливаются причины случившегося.
12 февраля неизвестные обстреляли пять машин на Рязанском проспекте на юго-востоке Москвыи скрылись.