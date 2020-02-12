Неизвестные обстреляли пять машин на юго-востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Неизвестные устроили стрельбу по машинам на юго-востоке Москвы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Инцидент произошел в автосалоне на Рязанском проспекте, доме 7д. Там располагается "Инком-авто".

Неизвестные подъехали на ВАЗ-2115, один из них вышел из машины и начал стрелять в сторону автосалона. После этого злоумышленники скрылись.

Повреждения получили пять автомобилей. Из людей никто не пострадал. Позже брошенный преступниками автомобиль обнаружили в Орехово-Зуевском проезде. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали в подмосковных Люберцах мужчину, устроившего стрельбу из охолощенного автомата возле автобусной остановки.

Выяснилось, что 38-летний мужчина решил пострелять в честь своего дня рождения. Выстрелы он производил светозвуковыми патронами.