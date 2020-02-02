Два человека получили ножевые ранения в ходе конфликта в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Два человека получили ножевые ранения в ходе конфликта на юго-западе столицы, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел на улице Голубинской. О нем правоохранителям сообщил очевидец. Уточнив приметы подозреваемых, сотрудники Росгвардии обнаружили и задержали их. Для дальнейшего разбирательства задержанных передали в полицию.

По предварительным данным, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Ранее полицейские задержали мужчину, который подозревается в стрельбе по автомобилю в центре столицы. Мужчина несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в стекло другой машины, где в это время находились два человека.

