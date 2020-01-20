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Происшествия

20 января, 16:22

Полиция задержала подозреваемого в стрельбе по автомобилю в центре Москвы

происшествия криминал

Фото: mobrep.ru

Сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в стрельбе по автомобилю в центре столицы. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД РФ по Москве.

Уточняется, что дорожный конфликт завязался на 3-й Фрунзенской улице у дома 38/12. Водитель BMW несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в стекло другой машины, где в это время находились два человека. В результате инцидента никто не пострадал.

Полицейские смогли оперативно установить и задержать подозреваемого. В ходе досмотра у мужчины обнаружили пистолет, он направлен на экспертизу. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Ранее мужчина устроил стрельбу около одного из домов на юге Москвы. Инцидент произошел возле дома на Ореховом бульваре. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции подозреваемого задержали. Им оказался ранее судимый 41-летний местный житель.

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