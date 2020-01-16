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Москва 24

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Происшествия

07:09

Мужчина устроил стрельбу в здании суда в Новокузнецке

происшествия

Фото: depositphotos/pio3

Мужчина устроил стрельбу в здании мирового суда в Новокузнецке, передает телеканал Москва 24. В результате один человек погиб, еще один пострадал.

Злоумышленник задержан. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах, стрелял подсудимый по одному из дел, рассматриваемых мировыми судьями.

"Предположительно, в ходе судебного заседания ему что-то не понравилось, он вышел, взял в машине огнестрельное оружие, вернулся, выстрелил в пристава, который пытался его остановить. Прошел в зал суда, где выстрелил в еще одного человека, предположительно, свидетеля", – говорится в сообщении.

Судебный пристав умер в машине скорой помощи, вторую пострадавшую госпитализировали. Сейчас ей проводят сложную операцию.

По информации источника, стрельбу устроил мужчина 1975 года рождения. Официального подтверждения этой информации нет.

Ранее стрельба произошла в церкви в городе Уайт Сеттлмент в штате Техас. В результате происшествия два человека погибли и еще один получил ранения. По предварительным данным, одним из погибших был сам стрелок.

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