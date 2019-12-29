Два человека погибли при стрельбе в церкви в Техасе

Два человека погибли и еще один получил ранения в результате стрельбы в церкви в городе Уайт Сеттлмент в штате Техас, сообщает местная газета Dallas Morning News.

По словам представителя медицинской компании MedStar Макары Трасти, один человек погиб на месте стрельбы, другой скончался по дороге в больницу. Третьего доставили в медучреждение в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, одним из погибших был сам стрелок.

Ранее стрельба произошла в университетской больнице чешского города Острава. Неизвестный произвел несколько выстрелов в одной из палат. Погибли 6 человек.