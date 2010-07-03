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В мире

09:05

Двое раненых при стрельбе на базе Перл-Харбор погибли

происшествия за рубежом

Фото: соцсети

Два человека погибли в результате стрельбы на базе Перл-Харбор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя военного объекта Роберта Чадвика.

Он рассказал, что в результате стрельбы еще один человек получил ранение, его госпитализировали.

Как сообщалось ранее, пострадали трое гражданских, которые выполняли работу для министерства обороны США. Чадвик добавил, что огонь по людям открыл мужчина, служивший ранее в ВМС США. Нападавший покончил с собой после случившегося. Данные о его мотивах не приводятся.

Стрельба на военно-морской базе Перл-Харбор произошла 4 декабря около 14:30 по местному времени (5 декабря 03:30 по Москве). База находится недалеко от города Гонолулу. Из-за происшествия она была закрыта на некоторое время.

В октябре сообщалось о стрельбе на вечеринке в американском штате Техас. Неизвестный открыл огонь во время встречи выпускников филиала Техасского университета A&M (Texas A&M Commerce University). Пострадавшие были доставлены в больницы.

В сентябре в американском городе Элкмонт в штате Алабама подросток открыл стрельбу в собственном доме – трое человек скончались на месте, еще двое позднее умерли в больнице. Отмечается, что среди погибших – трое детей. Стрелявшего задержали, он уже дал признательные показания.

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