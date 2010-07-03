Не менее двух человек погибли при стрельбе на вечеринке в Техасе

Фото: ТАСС/ZUMA/ZEUS

В американском штате Техас на вечеринке произошла стрельба, сообщает ТАСС. В результате погибли не менее двух человек, еще более 20 пострадали.



Неизвестный открыл огонь во время встречи выпускников филиала Техасского университета A&M (Texas A&M Commerce University).

Пострадавшие были доставлены в больницы на трех машинах скорой помощи.

Ранее сообщалось, что в американском городе Элкмонт в штате Алабама подросток открыл стрельбу в собственном доме – трое человек скончались на месте, еще двое позднее умерли в больнице. Отмечается, что среди погибших – трое детей. Стрелявшего задержали, он уже дал признательные показания.