Американский подросток сознался в убийстве пятерых членов семьи

14-летний подросток сознался в убийстве своей семьи. Об этом сообщили представители офиса шерифа округа Лаймстоун в штате Алабама на своей странице в Twitter.
Инцидент произошел в городе Элкмонт. Подросток открыл стрельбу в собственном доме – трое человек скончались на месте, еще двое позднее умерли в больнице. Отмечается, что среди погибших – трое детей. В настоящее время подросток задержан, он уже дал признательные показания.
Сейчас полицейские ищут оружие, из которого стрелял молодой человек. Он рассказал, что это был девятимиллиметровый пистолет и что он выбросил его неподалеку от дома.
Ранее Дональд Трамп заявил о необходимости ввести смертную казнь для виновных в массовых убийствах. По словам главы Белого дома, он уже дал указание министерству юстиции подготовить закон. "Эта высшая мера наказания будет применяться быстро, решительно, без долгих лет ненужных отсрочек", – подчеркнул Трамп. Он также призвал ужесточить законодательство в сфере обращения оружия, чтобы те, кто представляет угрозу для общества, не имели к нему доступа.
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