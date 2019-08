В США молодожены погибли в ДТП сразу после свадьбы

В США молодожены погибли в аварии через несколько минут после свадебной церемонии. Инцидент произошел в штате Техас, сообщает KFDM.

По данным СМИ, на выезде из суда, где проходило бракосочетание, в автомобиль, в котором ехали 19-летний жених и 20-летняя невеста, врезался пикап. В результате машина с молодоженами несколько раз перевернулась и упала в канаву. Новобрачные скончались на месте, уточняет KFDM. Отмечается также, что водитель пикапа не пострадал.

The 19- and 20-year-olds had been dating off-and-on since 8th grade, family members said. They had a formal wedding ceremony planned for December.