Губернатор Белгородской области опубликовал фото последствий удара ВСУ по центру города

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по центру Белгорода, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

На фотографии, опубликованной губернатором, видны поврежденные и выбитые окна многоквартирного дома. Всего, по его словам, такие повреждения насчитываются в порядка 40 квартирах. Также окна выбиты в одном частном доме.

Вместе с тем повреждены кровля и фасад здания коммерческого объекта. Семь автомобилей посечено осколками. На местах случившегося работают оперативные службы.

Кроме того, травмы получили две женщины. Одну из них с предварительным диагнозом "черепно-мозговая травма и баротравма" бригада скорой помощи доставила в областную клиническую больницу. Вторая получила осколочное ранение предплечья. Она доставлена в больницу № 2 города Белгорода. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Ранее Гладков сообщал о тяжелой обстановке в приграничье Белгородской области. По его словам, в течение 25 декабря шесть муниципалитетов области подверглись ударам ВСУ. Также были ранены женщина и ребенок.