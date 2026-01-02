Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 января, 21:47

Происшествия

Губернатор Белгородской области опубликовал фото последствий удара ВСУ по центру города

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по центру Белгорода, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

На фотографии, опубликованной губернатором, видны поврежденные и выбитые окна многоквартирного дома. Всего, по его словам, такие повреждения насчитываются в порядка 40 квартирах. Также окна выбиты в одном частном доме.

Вместе с тем повреждены кровля и фасад здания коммерческого объекта. Семь автомобилей посечено осколками. На местах случившегося работают оперативные службы.

Кроме того, травмы получили две женщины. Одну из них с предварительным диагнозом "черепно-мозговая травма и баротравма" бригада скорой помощи доставила в областную клиническую больницу. Вторая получила осколочное ранение предплечья. Она доставлена в больницу № 2 города Белгорода. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Ранее Гладков сообщал о тяжелой обстановке в приграничье Белгородской области. По его словам, в течение 25 декабря шесть муниципалитетов области подверглись ударам ВСУ. Также были ранены женщина и ребенок.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Читать
закрыть

Как не утонуть в соцсетях во время новогодних каникул?

Важно установить лимит на использование смартфона

Отключиться от социальных сетей помогут практики и ручное творчество

Читать
закрыть

Как вернуть праздничное настроение после встречи Нового года?

Эксперты советуют выписать на бумагу все позитивное, что произошло в прошлом году

Отвлечься от грустных мыслей поможет планирование каникул

Читать
закрыть

Какие проблемы со зрением могут возникнуть в зимнее время?

Сухость, жжение, покраснение, слезотечение и утомляемость глаз к вечеру чаще возникают зимой

Зимой чаще приходится испытывать зрительное перенапряжение из-за короткого светового дня

Читать
закрыть

С чего начать тренировки в новом году?

Стоит походить на разные групповые уроки или взять первичный инструктаж

Групповые уроки должны быть для новичков, так как там дают нагрузку дозированно

Читать
закрыть

Какие спортивные события станут главными в 2026 году?

Значимым событием начала 2026 года станут Зимние Олимпийские игры

В Белом доме 14 июня состоится турнир UFC

Читать
закрыть

Что ждет каждый знак зодиака в 2026 году?

Представители некоторых знаков смогут достичь любых целей

Кому-то удастся выйти на совершенно новый уровень в финансовом плане

Читать
закрыть

Куда съездить в новогодние праздники недалеко от Москвы?

В зимней Туле можно зайти в музей самоваров и купить пряники

На Валдай едут отдыхать от города и шума

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика