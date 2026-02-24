Форма поиска по сайту

24 февраля, 13:40

В мире
The Sun: британский "король губ" скончался после косметологической процедуры

Британский "король губ" скончался после косметологической процедуры

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/jordanjamesparke2

Британский инфлюенсер Джордан Джеймс Парк, также известный из-за многочисленных внешних изменений как "король губ", скончался после косметологической процедуры. Ему было 34 года, сообщает телеканал "360" со ссылкой на газету The Sun.

Уточняется, что мужчина умер 18 февраля. По факту инцидента полиция задержала двух человек по подозрению в непредумышленном убийстве, однако вскоре их отпустили под залог до завершения расследования.

Парк тоже работал косметологом. В 2024 году его задерживали по подозрению в непредумышленном убийстве женщины после процедуры по увеличению ягодиц. На момент смерти Парк находился под залогом и официально обвинения ему не предъявлялись.

Ранее у звезды реалити-шоу "Настоящие домохозяйки Беверли-Хиллз" Брэнди Глэнвилл появились паразиты в лице из-за грудных имплантов. В соцсетях женщина показала себя с заметными изменениями и рассказала, что некоторое время назад ее лицо начало распухать.

Врачи не могли определить причину ухудшения состояния до тех пор, пока несколько недель назад она не заметила, что одна грудь стала меньше другой. Обследование показало утечку в левом импланте, а правый, как выяснилось, оказался полностью разрушен. Вскоре ей провели операцию, чтобы предотвратить дальнейшие последствия.

