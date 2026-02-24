Форма поиска по сайту

24 февраля, 14:36

Спорт

Ски-альпинист Филиппов заявил, что посвятил олимпийскую медаль отцу

Фото: ТАСС/AP/Pavel Bednyakov

Российский ски-альпинист, серебряный призер Олимпийский игр в Италии Никита Филиппов посвятил свою медаль отцу. Об этом он рассказал в беседе с RT.

По словам спортсмена, его соперники были подготовлены лучше, чем на Кубке мира.

"Олимпиада бывает раз в 4 года, а у нас она вообще первая в нашем виде спорта. Мотивация там самая высокая была", – сказал Филиппов.

Он также отметил, что на соревнованиях царила дружелюбная атмосфера, никто не бойкотировал выступления. Дополнительной мотивацией спортсмен назвал шуточный спор с другом на покупку последней модели iPhone в случае победы.

"Я доволен своим успехом. Конечно, всегда хочется победы, золота. Но в общем, со всеми условиями, с какими я приезжал на Олимпиаду, это тоже очень хороший результат", – заключил ски-альпинист.

Россию на Играх в Италии представляли 13 спортсменов под нейтральным флагом. Единственной медалью для страны стало серебро, завоеванное Филипповым.

Министр спорта, председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что ски-альпинисту будет присвоено звание заслуженного мастера спорта РФ. Дисциплина впервые представлена в программе ОИ, поэтому Филиппов вошел как один из первых олимпийцев в этом виде спорта.

