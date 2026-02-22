Россия завоевала одну медаль по итогам Олимпиады в Милане

Последний соревновательный день Олимпиады в Милане и Кортина-д Ампеццо завершился 22 февраля. Главные зимние игры четырехлетия не обошлись без курьезов и громких скандалов, в том числе на политической почве. О выступлении россиян, а также главных успехах и промахах конкурентов расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

Лучшая – Норвегия, мы – с серебром

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Россию на зимней Олимпиаде в Италии представляли под нейтральным флагом тринадцать спортсменов в семи видах, и один из них принес стране медаль. Причем в дисциплине, которая дебютировала на прошедших Играх.

Уроженец Камчатки, 23-летний Никита Филиппов в одночасье стал звездой, завоевав серебро в спринте на соревнованиях по ски-альпинизму. Вместе с тем, заметно добавив популярности виду спорта, напоминающему микс из альпинизма и горных лыж.

Выйдя в финал, он сказал: "Надо делать вещи". А после того, как пришел вторым, произнес: "Мужик сказал – мужик сделал". И, кроме награды и всенародной любви, еще и получил звание заслуженного мастера спорта РФ.

В остальных видах Россия медалей не досчиталась. В ряде случаев есть некая доля несправедливости. Как с фигуристом Петром Гуменником, в чьем чистом прокате в произвольной программе судьи разглядели фатальные помарки. Или с лыжником Савелием Коростелевым, который стал четвертым в скиатлоне из-за француза Матиса Деложа, случайно срезавшего часть дистанции, перепутав коридоры. Соперник пришел быстрее россиянина на 1,6 секунды, а протест арбитрами был отклонен. Деложу вынесли предупреждение, но не дисквалификацию.

Да, многие ждали чуть ли не золотую медаль от фигуристки Аделии Петросян, которая финишировала шестой. Ради шанса на пьедестал 18-летняя спортсменка и ее штаб пошли на риск, включив в произвольную программу четверной тулуп, но она упала после его исполнения. В планах был и второй такой прыжок, но россиянка не стала его исполнять, чтобы не откатиться в таблице еще дальше.

Без риска было никуда, так как у Аделии нет международного рейтинга из-за отстранения РФ от мировых соревнований. А таким спортсменам в фигурном катании зачастую "придерживают" оценки. Не получилось с медалями – бывает, это спорт. Главное, что юная хрупкая девушка не побоялась поставить на карту все ради победы. И настолько заворожила всех, что получила приглашение принять участие в показательных выступлениях на Олимпиаде.

В остальном же, положа руку на сердце, – без сюрпризов. Российские спортсмены, которые приехали в Италию, боролись в меру своих сил и возможностей, но нас не было на международной арене слишком долго. Представьте, что вы многое умеете в своей профессии, но проводите первый день на новой, более престижной работе, – эффект примерно такой же. Возможно, получится проявить себя с самого начала, но все же нужно время на адаптацию и понимание, что можно быть конкурентноспособным среди сильнейших в мире. Как только мы начнем постепенно возвращаться на большую арену, пусть даже пока под нейтральным флагом, шансы на большее количество медалей начнут стремительно расти.

Что до конкурентов, лидером медального зачета досрочно стала Норвегия, которая в сумме завоевала 41 награду (18 золотых, 12 серебряных и 11 бронзовых). Главным героем сборной этой страны, да и Игр в целом, стал, без преувеличения, легендарный лыжник Йоханнес Клэбо: в свои 29 лет он стал 11-кратным олимпийским чемпионом, а в Италии завоевал сразу шесть наград высшей пробы. Он стал первым в истории, кто сумел завоевать такое количество золотых медалей за одни зимние Игры.

Вслед за Норвегией расположилась сборная США (12 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых наград), а замкнули тройку спортсмены из Нидерландов (10 золотых, 7 серебряных и 3 бронзовых медали). Хозяева Олимпиады – итальянцы – на четвертой строчке (10 золотых, 6 серебряных и 14 бронзовых наград). В сумме у них больше наград, чем у "страны тюльпанов", но в медальном зачете все считается по количеству медалей наивысшего достоинства. Так как золотых у Италии и Нидерландов одинаково, в гонке все решили серебряные.

Волкодог и реклама на миллион долларов

Фото: РИА Новости

О сомнительной подготовке Италии к Олимпийским играм было сказано немало, а во время самих соревнований к частично недостроенным объектам добавились еще и проблемы с медалями. У кого-то они слетали с лент, у кого-то ломались крепления, а у шведской лыжницы Эббы Андерссон заслуженное серебро и вовсе раскололось.

При этом в целом, с каждым днем Олимпиады просчеты организаторов уступали место другим спорным вещам, не имеющим прямого отношения к спорту. Главные по политическим акциям на минувших Играх – сборная Украины. Особенно отличился скелетонист Владислав Гераскевич: организаторы не раз предупреждали его, что нельзя выступать в шлеме с изображениями погибших соотечественников-атлетов, но он их проигнорировал. Но когда был дисквалифицирован за противоречащее правилам Игр поведение, моментально стал героем в родной стране, а в его сторону полетели донаты от сочувствующих на сотни тысяч долларов. В призах же скелетониста и так никто не рассматривал, потому что высоких мест в карьере он никогда не добивался.

Примерно ту же характеристику можно дать и украинскому фигуристу Кириллу Марсаку, который пожаловался журналистам на "соседство" в одной разминке с Петром Гуменником. Сказал, что из-за этого "испытал давление", да и ситуация с Гераскевичем, по его словам, сбила с ног. Поэтому, мол, и занял 18-е место, показав "худший прокат в сезоне".

На это Гуменник в беседе с изданием Sport24 ответил достойно.





Петр Гуменник российский фигурист Кирилл на самом деле хороший парень. Мне кажется, это просто позиция федерации такая, а спортсмен не может никак пойти против позиции федерации. А так, прокат у него не такой удачный был, так что, в принципе, мне его поздравлять было не с чем.

В остальном же российские спортсмены в целом отмечали доброжелательность со стороны многих участников. Тот же великий лыжник Клэбо, например, в беседе со "Спортсом" подчеркнул прогресс Савелия Коростелева и пожелал продолжать в том же духе. О теплом приеме спортсменов из РФ рассказали журналистам в том числе член Международного олимпийского комитета (МОК) Шамиль Тарпищев и глава Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе.

Но без подлянок не обошлось. В частности, как и на летних Играх 2024 года во Франции, россиянам не выдали подарочные смартфоны от южнокорейского спонсора Олимпиады. В МОК так и заявили: именно им – не положено. Дипломатическим языком это звучало следующим образом.

"В целях соблюдения действующего законодательства, к сожалению, запрещено распространять устройства среди спортсменов из определенных стран. Однако МОК приложил все усилия для обеспечения того, чтобы все спортсмены, участвующие в зимних Олимпийских играх, имели важную информацию о соревнованиях и доступ к игровым сервисам для спортсменов, которые обычно доступны через устройства", – ответили ТАСС в пресс-службе комитета.

Вместо смартфонов, как рассказал ски-альпинист Никита Филиппов, лично он получил в подарок от организаторов лишь шампунь и зубную пасту. Между тем, сам производитель гаджетов ответил журналистам, что не отвечает за распределение устройств среди участников Олимпиады.



Фото: РИА Новости/Санто Стефано

А вот чего не хватило вообще всем спортсменам, так это... презервативов. На Играх есть традиция, которая тянется еще с Сеула 1988 года, – распространять средства контрацепции в Олимпийской деревне для профилактики венерических заболеваний. Рекордное количество изделий было в Рио-де-Жанейро в 2016-м – 450 тысяч штук. В Париже в 2024-м – около 300 тысяч. И то, что в среде красивых подтянутых парней и девушек на пике своей формы они пользовались немалым спросом, участники соревнований рассказывали неоднократно и в самых пикантных подробностях.

На этом фоне в Милане почему-то решили ограничиться всего 10 тысячами штук. В итоге презервативы кончились за пару дней, а МОК пришлось в срочном порядке закупать дополнительные партии. Савелий Коростелев в соцсетях даже пошутил: "Ни смартфонов, ни г******в".

Было на минувших Играх и немало забавного. К примеру, во время квалификации командного спринта в соревнованиях лыжниц на трассу внезапно выбежала собака. Никого не укусив, она добралась со спортсменками до конца, а отвечавшие за телетрансляцию специалисты даже показали ее фотофиниш. Оказалось, обаятельный волкдог по кличке Назгул принадлежит сотруднице трассы Алисе Вареско, которая живет неподалеку. Хозяйка рассказала, что в то утро он очень хотел пойти с хозяевами на работу, и все же добился своего.

А вот одна из главных драм Олимпиады – история раскаяния норвежского биатлониста Стурлы Холм Легрейды. Забрав бронзу в индивидуальной гонке, спортсмен на камеру вместо радости вдруг начал плакать и просить прощения у своей возлюбленной за недавнюю измену. Бывшая девушка в ответ заявила журналистам, что польщена признанием в любви в прямом эфире, но простить подобное ей все же тяжело.

При этом были и спортсмены, кто, по слухам, неплохо монетизировал свой успех на Олимпиаде. Конькобежка из Нидерландов Ютта Лердам, которая взяла золото и серебро в Италии, считается одной из самых сексуальных спортсменок в мире. В ее виде спорта есть одна особенность – расстегивать плотный костюм после забега. Лердам сделала этот жест, и в трансляцию на весь мир попал бюстгальтер одного из всемирно известных брендов.

Инсайдеры из Daily Mail утверждают, что это могла быть скрытая реклама, за которую спортсменке заплатили миллион долларов. Тут же нашлись те, кто обвинил Лердам в нарушении маркетинговых правил Олимпиады, однако в МОК ничего предосудительного не увидели, назвав это обычным жестом для конькобежного спорта. В любом случае, Ютта провела эти Игры продуктивно, завоевав золото и бронзу, а затем улетела из Италии на частном джете к своему возлюбленному, высокооплачиваемому блогеру и боксеру Джейку Полу.

