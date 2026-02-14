Фанаты обрушились с критикой на судей из-за шестого места Гуменника на Олимпиаде

Российский фигурист Петр Гуменник занял шестое место на Олимпиаде в Милане и Кортина-д Ампеццо в ночь на 14 февраля. Однако после его выступления разгорелся скандал из-за оценок, которые судьи поставили ему по итогам произвольной программы. Все подробности – в материале спортивного обозревателя Москвы 24 Никиты Камзина.

"Для меня Петя минимум с медалью"

Фото: РИА Новости

Российский фигурист Петр Гуменник перед произвольной программой в соревнованиях мужчин-одиночников на Олимпиаде в Милане и Кортина-д Ампеццо оказался в трудной ситуации из-за проблем в короткой программе. Тот прокат, для которого пришлось менять музыку из-за проблем с авторскими правами, вышел, по признанию многих экспертов, не совсем идеальным, но совершенно точно не провальным.

Как итог – 86,72 балла и промежуточное 12-е место. Для сравнения, шедший 3-м Адам Сяо Хим Фа из Франции набрал 102,55 балла, а лидер короткой программы, американец с российскими корнями Илья Малинин – 108,16. Уже тогда заговорили, что судьи "придержали" Петру оценки.

Чтобы нагнать гандикап, Гуменник заявил в произвольной программе сразу пять четверных прыжков. И не сорвал ни одного. Судьи поставили Петру 184,49 балла, что в сумме с короткой дало 271,21. Более того, за технику арбитры вручили россиянину 103,84 балла – второй результат вечера. После такого выступления зал взорвался, а над сводами арены "Униполь Форум" громко на русском языке звучало слово "молодец"!

Но здесь начинается самое интересное: изначально судьи ставили Гуменнику за технику примерно на 10 баллов больше, однако затем пересмотрели вердикт, указав в протоколе на недокруты. К другим спортсменам, судя по итоговым результатам, в похожих ситуациях они подходили куда лояльнее. Кроме того, хореограф Даниил Глейхенгауз обратил внимание в эфире Okko на низкую оценку за компоненты (композиция программы, презентация, мастерство катания) – 80,65.

В итоге баллов Гуменника хватило для шестого места. А теперь представьте: до бронзовой медали россиянин не добрал всего 3,69 балла. Занявший третье место японец Сюн Сато в сумме набрал 274,90. А пришедший вторым еще один представитель этой страны Юма Кагияма заработал 280,06. Таким образом, если бы с Гуменника не снимали баллы, у России сейчас была бы медаль.

Недосягаемым был лишь феноменальный прокат представителя Казахстана Михаила Шайдорова, который сенсационно завоевал олимпийское золото с результатом в 291,58 балла. К слову, 21-летний уроженец Алма-Аты много лет тренируется в Сочи под руководством российского олимпийского чемпиона 1994 года Алексея Урманова.

Такой состав участников на пьедестале не прогнозировался. Победу на Олимпиаде закономерно прочили Илье Малинину, но 21-летний спортсмен в произвольной программе не совладал с нервами и дважды упал. В итоге он – лишь восьмой. Еще один претендент на золото, Адам Сяо Хим Фа, тоже откатал грязно, из-за чего попал лишь на седьмую строчку.

И здесь стоит вернуться к словам Глейхенгауза, который обратил внимание на оценку Петра Гуменника за компоненты именно в контексте провалившихся фаворитов.





Даниил Глейхенгауз хореограф Компоненты 80 баллов он получил при чистейшем прокате. Великие спортсмены Илья Малинин и Адам Сяо Хим Фа за свои сорванные полностью произвольные программы компоненты получили выше, чем Петя. Так не должно это работать. Для меня Петя минимум с медалью.

По его мнению, многое решило отсутствие международного рейтинга у Гуменника, так как россиянам разрешили выступать на Олимпиаде под нейтральным флагом лишь в качестве исключения. В фигурном катании, как одном из наиболее субъективных видов спорта, даже такой фактор порой выходит на первый план.

"При той ситуации, в которой оказался Петя, без рейтинга, без всего, сегодня он должен был занять третье место. При рейтинге и если бы нас не отстраняли – минимум второе", – подчеркнул Глейхенгауз.

Сам Гуменник признался в эфире Okko, что своим прокатом в произвольной программе остался доволен.

"Не знаю, что можно было сделать лучше. Думал, что будет забавно, если что-то не так сделал бы, перед прокатом продумывал. Когда приземлился на риттбергере, уже думал не рисковать – чистый прокат дорогого стоит", – сказал спортсмен.

Также Петр был тронут теплым приемом, который оказали ему в Италии.

"Поддерживали еще больше, чем всех других. Когда их услышал, стало спокойнее. <...> Надеюсь, что будет возможность выступать на международных соревнованиях. Проанализирую, в чем мог бы прибавить, чтоб быть более конкурентоспособным", – подчеркнул россиянин, который после выступления поехал в Олимпийскую деревню на метро и по пути фотографировался с болельщиками.

"Остальных просто вытащили за уши"

Фото: РИА Новости

Несмотря на отсутствие медалей, Петр Гуменник за время Олимпиады очаровал публику. В частности, журнал Vogue Italia включил его костюм, в котором россиянин выступал в короткой программе, в список лучших образов нынешних Игр.

После произвольной программы поклонников у фигуриста только прибавилось, и после выставления ему оценок, они пошли в атаку на соцсети Международного олимпийского комитета и Международного союза конькобежцев (ISU). К примеру, в комментариях встречались такие хэштеги, как #sportshouldbeoutsidepolitics ("Спорт должен быть вне политики") и #justiceforgumennik ("Справедливость для Гуменника").

"Удивительный Шайдоров! А вот Петр Гуменник должен быть на подиуме. Это так несправедливо"; "Гуменника ограбили"; "Петр мог взять серебро или бронзу. Это очень жестко. Позор судьям"; "Гуменник заслуживает лучшего"; "Как можно было разместить Гуменника с чистой программой и пятью четверными прыжками на шестое место? Почему фигурист, который испортил свои прыжки, на втором? Как вам не стыдно!" – написали разгневанные пользователи.

Кроме того, фанаты Гуменника атаковали соцсети судьи из Канады Леанны Кэрон, которая по итогам короткой программы занизила баллы Петру и отправила его в личном рейтинге аж на 19-е место. Для сравнения: ее суммарная оценка за элементы составила около 43,5 балла, а средняя по бригаде арбитров из девяти человек – 48,43. Низкие оценки она поставила ему и за произвольную программу. В том числе, этих очков не хватило россиянину для борьбы за более высокие места.

"Вы не профессионал. Никогда больше не судите"; "Вам в цирке надо работать"; "Вы разрушили честный спорт. Такие судьи уничтожат фигурное катание. Живите и думайте, что бумеранг существует"; "Карма обязательно настигнет вас"; "Стыдно за вас"; "Верим, что у Петра будет еще одна Олимпиада. И знаем, что другой совести у вас не будет", – выплескивали гнев комментаторы, добавляя к вышесказанному многочисленные проклятия и эмодзи с изображением клоуна.

Поддержал фигуриста после выступления пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В беседе с "Чемпионатом" представитель Кремля рассказал, что в своих оценках во многом ориентируется на мнение своей супруги, олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки.





Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ Я не специалист, но моя жена говорит, что Петр вполне мог бы быть в тройке при ином отношении судей. Там много субъективности. В любом случае он большой молодец!

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в эфире Okko прямо обвинила арбитров в сомнительной работе по отношению к россиянину.

"Так безобразно судят! Безобразно. Хорошо, что я уже не работаю", – заявила специалист.

Первый тренер Петра Гуменника Татьяна Юрышева хоть и отметила в беседе с "КП-Петербург", что ее бывший подопечный "не расстроен, так как счастлив быть на Олимпиаде", тоже выразила сожаление по поводу судей.

"Ставить человеку за четверные и компоненты 80 баллов, когда другие фигуристы с двойными прыжками, да еще с падениями, получают 100… Мне непонятно. Спорт вне политики, говорят. А вы сами все видели", – сказала Юрышева.

Многие специалисты, которые комментировали итоги соревнований одиночников, однозначно ставили Гуменника в тройку. Олимпийский чемпион, заслуженный тренер России Александр Жулин в разговоре со "Спорт-Экспрессом" поставил Петра на второе место. Также он отметил прокаты олимпийского чемпиона Шайдорова и русского канадца Стивена Гоголева, который занял пятое место.

"А остальных просто вытащили за уши. У Кагияма и Сато программы были просто никакими!" – подчеркнул Жулин.

Заслуженный тренер России Алексей Мишин в разговоре с Metaratings.ru назвал выступление Гуменника "прокатом жизни". Оценки судей он деликатно охарактеризовал как "заниженные".

Для объективности, Петра хвалят не только российские специалисты и фанаты в Сети. Чемпион мира по фигурному катанию Брайан Жубер отметил в разговоре со "Спорт-Экспрессом", что россиянину выставили низкие оценки, только потому что судьи его никогда не видели.





Бриан Жубер чемпион мира по фигурному катанию Гуменник великолепно провел Олимпиаду. Он должен был получить больше баллов, я в этом уверен. Согласен с мнением, что его засудили, потому что Петр приехал в Милан с "чистой зачеткой". Дальше все будет по-другому.

По поводу "чистой зачетки" и "дальше все будет по-другому": пока, к сожалению, никакой уверенности в этом нет. На данный момент ISU придерживается позиции, что россияне и дальше будут отстранены от международных соревнований, пусть даже в нейтральном статусе.

Вероятно, так и будет в ближайшем будущем, пока в мире есть отдельные личности, кому наши спортсмены мешают наслаждаться фигурным катанием. К примеру, Владимир Зеленский прямо сказал в своих соцсетях, как ему было некомфортно смотреть произвольную программу.

"Вы видите – там русские практически во всех сборных. И, знаете, это неприятно, гадко. Грузия, Америка – вы видите, сколько их там? Честно говоря, очень много", – сказал лидер Украины.

А занявший 19-е место представитель этой страны Кирилл Марсак пожаловался журналистам, что ему пришлось выступать сразу после Гуменника, из-за чего "на него было давление". Да еще и расстроился из-за истерики вокруг украинского скелетониста Владислава Гераскевича, которого дисквалифицировали из-за политических акций на Олимпиаде. Вот и пошло все из рук вон плохо, как признался сам спортсмен.

Впереди на Играх выступление россиянки Аделии Петросян, путь которой начнется с короткой программы 17 февраля. К слову, и у нее нет рейтинга из-за отсутствия международных стартов, но надеюсь, ее будут судить куда более объективно.

