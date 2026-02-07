Тарасова резко отреагировала на проблемы с музыкой у фигуриста Гуменника на Олимпиаде

У фигуриста Петра Гуменника возникли проблемы с музыкой для короткой программы, которую он должен показать на Олимпиаде в Милане и Кортина-д Ампеццо 10 февраля. По словам его матери, правообладатели мелодии из фильма "Парфюмер" не разрешили ее использовать именно россиянину из-за его происхождения. Все подробности громкого скандала – в материале спортивного обозревателя Москвы 24 Никиты Камзина.

"Извините"

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Фигуристу Петру Гуменнику запретили выступать в короткой программе на Олимпиаде в Италии под музыку из фильма "Парфюмер: история одного убийцы" из-за отзыва разрешения правообладателем. По данным СМИ, команда российского спортсмена узнала об этом всего за пару дней до вылета к месту проведения Игр. Сами же соревнования у мужчин начнутся уже 10 февраля.

Мать 23-летнего фигуриста Елена Гуменник написала в соцсетях, что все дело в месте рождения ее сына.





Елена Гуменник мать фигуриста Петра Гуменника Известно, что правообладатели отозвали разрешение именно для русского атлета.

Это заявление похоже на правду: под музыку из "Парфюмера" собираются кататься и другие фигуристы, однако у них подобных проблем не возникло. Возможно, дело в авторах трека: его правообладателями являются студии Constantin Film AG&, DreamWorks Pictures и Warner Classics, а к записи были привлечены академический хор "Латвия" и эстонско-американский дирижер Кристьян Ярви.

Композитор фильма Джонни Клаймек подчеркнул в беседе с изданием Odds.ru, что лично он никак не может разрешить данную ситуацию.

"К сожалению, я не могу влиять на то, как продюсерская компания Constantine будет распоряжаться моей музыкой. Все права принадлежат им. Извините", – сказал музыкант.

Организаторы Олимпиады в курсе ситуации, но лишь пожимают плечами. Директор Международного олимпийского комитета (МОК) по коммуникациям Марк Адамс заявил ТАСС, что проблему может решить исключительно команда Гуменника.

"Я уже слышал об этом. Это проблема между ним и его национальной федерацией. Вам нужно обратиться в ISU (Международный союз конькобежцев. – Прим. ред.). По моему мнению, фигурист ответственен за согласование музыки", – подчеркнул Адамс.

В ISU же лишь коротко ответили журналистам, что "как и остальные спортсмены, Гуменник ответственен за соблюдение авторских прав на музыку, связанную с его выступлением". Ситуация для Игр действительно не уникальная: в частности, на этой Олимпиаде с такой же проблемой столкнулся испанский фигурист Томас-Льоренс Гуарино Сабате, однако в его случае владельцы музыки к мультфильму "Миньоны" все же пошли навстречу. А вот бельгийке Луне Хендрикс пришлось заменить одну песню Селин Дион на другую.

После отзыва прав на саундтрек к "Парфюмеру" появились сообщения, что Гуменник планирует выступать под мелодию из фильма "Дюна", которую уже использовал в прошлогодней программе. Однако и этот вариант тоже отвалился по не связанным со спортом причинам.

"Гуменник не сможет использовать короткую программу под саундтрек из "Дюны", так как нет времени на проверку (авторских прав. – Прим. ред.) на использование", – сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Сам фигурист и его тренер Вероника Дайнеко уже прибыли в Италию, но на момент выхода материала никак не прокомментировали ситуацию. По словам осведомленного источника ТАСС, окончательного решения по короткой программе пока нет, однако вечером 7 февраля мать Гуменника написала, что все еще можно спасти.

"Пока не буду ничего говорить, но успокою: найдено хорошее решение вопроса. Дай бог, чтобы все срослось!" – рассказала Елена Гуменник в соцсетях.

При этом давление на фигуриста усилилось не только из-за проблем с музыкой: ранее британские журналисты обвинили Гуменника "в нарушении нейтральности" из-за сотрудничества с прославленным фигуристом и хореографом Ильей Авербухом, который находится под международными санкциями. Напомню, что 13 допущенных до Игр россиян выступают в Италии в нейтральном статусе без флага и гимна.

"Некое состояние шока"

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

В непростой ситуации за Петра Гуменника массово вступились пользователи Сети по всему миру. Болельщики запустили хештэг #LetPetrGumennikSkatePerfumer (в переводе с англ. – "Дайте Петру Гуменнику выступить под "Парфюмера") и атаковали с его помощью соцсети МОК. Нашлись даже те фанаты, которые выложили в публичный доступ контакты правообладателей к музыке из фильма.

Свои услуги в комментариях изначально даже предложил 29-летний британский пианист Мартин Джеймс Бартлетт, который на родине считается одним из самых талантливых музыкантов своего поколения.

"Может, он возьмет мою запись? Помощь уже в пути", – написал Бартлетт, однако затем удалил свою публикацию.

Если Гуменник все же надеется на использование трека из "Парфюмера", нужно немедленно искать компромисс с правообладателями, сказал "Чемпионату" юрист Александр Добровинский.





Александр Добровинский юрист Ответить, возможно ли договориться за такое время, сложно. Это как спросить, сколько стоит квартира в Москве.

Кроме того, управляющий партнер одной из юридических групп Андрей Сидоренко в разговоре с "Советским спортом" констатировал правоту организаторов Олимпиады с точки зрения закона. Он подчеркнул, что ответственность за ситуацию лежит на команде Гуменника.

"Непосредственно он участвует в соревнованиях и использует эту музыку, поэтому должен озаботиться получением соответствующего разрешения. Понятно, что задача спортсмена – тренироваться и добиваться высоких результатов. Но у него есть агенты или те люди, которые следят за обеспечением его жизнедеятельности. Так что это они недосмотрели, вероятно, отнеслись к этому вопросу попустительски", – подчеркнул Сидоренко.

Многие легенды отечественного фигурного катания от ситуации, мягко говоря, в шоке. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова напомнила в беседе со "Спорт-Экспрессом", что Гуменник отбирался на Олимпиаду с прокатом под музыку из "Парфюмера", и тогда ни у кого никаких вопросов не возникло.

"И я не понимаю, почему ему это тогда не сказали (об отзыве прав. – Прим. ред.), а сейчас <...> ему об этом говорят? Это как-то непрофессионально. Ужасно! Как они не могли об этом не сказать после отбора. Или кто-то постарался им сказать об этом к Олимпийским играм", – предположила Тарасова.

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, олимпийский призер Ирина Слуцкая в разговоре с 78.ru подчеркнула, что у спортсменов нет запасных программ, поэтому в таком случае придется катать прошлогодние. Саму ситуацию она назвала очень тяжелой, и пока не понимает, как из нее можно выйти.

"Если это правда – это катастрофа полная. Это то, о чем я всегда говорила – про различные провокации. Мы должны быть готовы ко всему. Это, конечно, ужасно. На самом деле сейчас я даже пока плохо понимаю, что нужно в этой ситуации делать – нужно ли срочно менять музыку, просто кататься, брать, может быть, прошлогоднюю программу, но надо бороться до конца, для того чтобы выступить на этих Олимпийских играх", – подчеркнула Слуцкая.

Илья Авербух, который стал причиной гнева британских журналистов в адрес Гуменника, тоже удивился в беседе с "Матч ТВ", что проблема с правообладателями возникла всего за несколько дней до короткой программы.

"Даже некое состояние шока, потому что невозможно понять, как такая информация может быть донесена до спортсмена только за такой короткий срок. Я думаю, что в стрессовых ситуациях бывает даже лучше. Точно уверен, что команда справится с этим. Но, безусловно, это очень неприятный прецедент вообще. И хотелось бы, конечно, более четкого пояснения и больше информации, как такое могло произойти", – сказал Авербух.

В то же время спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем телеграм-канале обвинил команду Петра Гуменника в проблемах россиянина.





Дмитрий Губерниев спортивный комментатор Никогда такого не было и вот опять! А можно было заранее продумать вопрос авторских прав? Договориться или музыку заранее поменять? Что за раздолбайство?

В разговоре с "Матч ТВ" Губерниев выступил еще жестче. По его словам, находясь под санкциями и используя музыку из недружественных стран, "русский авось не прокатывает". В ответ на замечание, что в команде Гуменника вроде как тоже в шоке, телеведущий лишь поиронизировал.

"Мы всегда удивлены! Когда нас на допинге ловят, мы удивлены! Когда у нас не получается чего‑то, мы удивлены! Все виноваты вокруг, кроме нас. Естественно, они удивлены. А что, они скажут: "Мы об***сь"? – заявил Губерниев.

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с журналистами телеканала предположила, что правообладатель мог просто не захотеть "брать деньги из России". Также, по ее словам, в условиях санкций до компаний просто могли не дойти платежи. Но какой бы не была истинная причина, саму ситуацию Журова назвала "очень неприятной".

При этом олимпийская чемпионка и спортивный журналист Елена Вайцеховская в своем телеграм-канале процитировала слова трехкратного олимпийского чемпиона Александра Карелина, что спортсмены – это "олицетворение тотальной готовности ко всему". По ее мнению, для Петра Гуменника эта ситуация – "жесткий, но очень хороший экзамен", с которым он должен справиться.

