09 февраля, 14:39

Мэр Москвы

Собянин доложил Путину о рекордном туристическом потоке в Москву

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Москву, по предварительным данным, в 2025 году посетили 26 миллионов туристов. Это рекордный показатель, сообщил Сергей Собянин на встрече с Владимиром Путиным.

"Креативная индустрия находится на стыке дизайна, интерьера, кино и так далее. Мы, помимо каких-то городских мероприятий, активно работаем со странами БРИКС", – отметил мэр.

По словам Собянина, много туристов побывали в столице именно благодаря проведению в прошлом году нескольких форумов БРИКС. Чаще всего приезжали гости из Китая, арабских стран и Индии. Градоначальник добавил, что не связанные между собой, на первый взгляд, направления приносят взаимовыгоду, дополняя экономику.

Ранее сообщалось, что Москва заключила 10 соглашений с российскими регионами по взаимному наращиванию туристических потоков. В их числе – совместные проекты, направленные на развитие делового туризма и продвижение турпредложений, в частности, через цифровой сервис Russpass.

