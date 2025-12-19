Москва подписала 10 соглашений с другими регионами по наращиванию турпотоков

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

Москва заключила 10 соглашений с регионами России по взаимному наращиванию туристических потоков. Среди них – совместные проекты, направленные на развитие делового туризма и продвижение турпредложений через цифровой сервис Russpass, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Отмечается, что в Москве были подведены итоги международного конгресса Meet Global MICE Congress (MGMC), который проходил с 17 по 18 декабря на площадке конгресс-центра Центра международной торговли.

Мероприятие собрало свыше 2,5 тысячи участников – представителей индустрии, профильных ведомств, ассоциаций, корпоративных заказчиков и организаторов бизнес-мероприятий. По числу участников конгресс почти вдвое превзошел показатели прошлого года.

Первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель комитета по туризму Евгений Козлов подчеркнул, что столица является одним из ключевых деловых туристических центров Глобального Юга.

Также он отметил огромную работу Сергея Собянина – город получил "сильные конкурентные преимущества, которые делают его мировой бизнес-столицей". В частности, удобство городской среды и безопасность.

"Москва – вторая крупнейшая городская экономика в мире. Кроме того, здесь легко сочетать деловую программу и новый культурный опыт, получать уникальные впечатления, что тоже важно в деловых поездках", – добавил он.

В MGMC приняли участие делегации из российских регионов и 36 зарубежных государств, что вдвое расширило международную географию форума. Около 70% гостей составили представители высшего звена и другие лица, принимающие решения. Это позволило заключать партнерские соглашения в ходе мероприятия.

Среди участников были председатель Ассоциации организаторов выставок Африки Проджени Патер, член правления Индийского бюро по продвижению конгрессов Тушар Кейшарвани, глава Ассоциации выставочных компаний Индонезии Хосе Андреас Рункат, основатель кенийской компании Actnable AI Дхармендра Джайн, гендиректор China Travel Online Маркус Ли, президент Малазийской ассоциации въездного туризма Минт Леонг, директор по деловому туризму Visit Qatar Рукайя Кассим, а также бывший гендиректор Expo 2027 в Сербии Душан Боровчанин. Кроме того, в Москву прибыли представители туристических ведомств Египта, Иордании, Мальдив, Непала, Танзании и Узбекистана.

Гендиректор Совета по туризму Танзании Эфраим Балози Мафуру отметил высокий уровень развития Москвы, подчеркнув, что он был в Европе, Южной Америке и Азии. В российской столице он увидел сочетание объектов мирового уровня, способных принимать различные форматы деловых мероприятий.

Он также обратил внимание на высокий уровень организации самого конгресса, условия для работы и состав спикеров, добавив, что во время выступления чувствовал себя как дома.

В рамках конгресса было проведено более 8 тысяч деловых встреч, направленных на установление партнерских связей, поиск клиентов и формирование планов будущих мероприятий.

Со стороны Москвы в B2B-переговорах участвовали туроператоры Grandrus и "Империя туризма", представители отелей, включая Radisson и "Метрополь", культурных учреждений – Государственного исторического музея и "Геликон-оперы", а также достопримечательностей, среди которых колесо обозрения "Солнце Москвы".

Основатель и гендиректор журнала MICE&more Лина Москвина отметила, что Meet Global MICE Congress является безусловным лидером среди отраслевых событий индустрии, проходящих в России.

По ее словам, развитие сектора МICE в Москве заметно даже без детального анализа статистики: открываются новые отели и площадки, повышается уровень ресторанного сервиса, совершенствуется транспортная логистика и формируется разнообразная досуговая программа.

"Все это закрывает сразу максимум потребностей. И, на мой взгляд, очень важно этой информацией делиться активно не только с москвичами, но и с другими регионами и странами", – поделилась она.

В рамках конгресса прошло 15 деловых сессий, сгруппированных по направлениям "Конференции и выставки", "Дестинации и ассоциации", "Глобальные тренды и аналитика", "Встречи и интенсивы", "Бизнес" и "Технологии".

Во время пленарных заседаний, панельных дискуссий, кейс-сессий, презентаций, выступлений экспертов и тренингов была раскрыта ключевая тема MGMC-2025 – "Единство через открытое многообразие: новые возможности для глобального роста".

Эксперты обсудили влияние персонализации, геймификации, гибридных форматов, экономики впечатлений, искусственного интеллекта и нейротехнологий на развитие MICE-индустрии. Также рассматривались мультипликативный эффект крупных событий, образ современного заказчика и исполнителя, отражение национального кода в мировой выставочной сфере, формула коммерческого успеха и каналы продвижения бизнес-дестинаций. Отдельное внимание уделили выездным корпоративным мероприятиям для регионов Азии.

Замруководителя компании "Лига путешествий" Эльмира Василенкова рассказала, что участие в конгрессе позволило наладить контакты с потенциальными партнерами и получить представление о возможных форматах сотрудничества с другими регионами и бизнесом.

Она особо отметила обсуждение вопросов использования искусственного интеллекта и мировых трендов отрасли, подчеркнув важность сопоставления собственного видения рынка с позицией крупных игроков и известных лекторов.

В работе MGMC приняли участие ключевые представители российской MICE-индустрии, включая Российский союз выставок и ярмарок, ВДНХ, Национальную ассоциацию организаторов мероприятий, Global Russia MICE&Travel, Национальное конгресс-бюро, AZIMUT, "Островок" и другие.

На MGMC-2025 было представлено более 130 экспонентов из стран БРИКС и Глобального Юга. В их числе – MICE-операторы, ассоциации, конгрессно-выставочные бюро, транспортные компании и гостиничные сети, ориентированные на выход на перспективные рынки и повышение узнаваемости брендов.

Помимо российских участников, значительная доля экспонентов прибыла из стран Ближнего Востока (30%) и Юго-Восточной Азии (23%). Отдельные экспозиции были посвящены проектам "Сделано в Москве" и "Московское чаепитие".

Представитель компании "Лакшери Вояж" из Армении Анна Давидян рассказала, что компания регулярно участвует в зарубежных выставках, включая европейские, однако на Meet Global MICE Congress приехала впервые.

По ее словам, мероприятие произвело положительное впечатление, позволив встретить как давних, так и новых коллег. Особую ценность она отметила в присутствии реальных байеров и работе онлайн-системы, благодаря которой удалось заранее запланировать встречи. В итоге представители компании провели около 40–45 переговоров с участниками из Индии, Китая, Саудовской Аравии, Бразилии, Белоруссии и России.

Ключевыми участниками программы Hosted Buyers стали делегаты из стран Ближнего Востока (более 27%), Индии (25%) и Китая (15%). Всего 200 человек прибыли в Москву для обсуждения возможностей проведения мероприятий, участия в B2B-переговорах и знакомства со столицей как деловой и культурно-развлекательной дестинацией.

Начальник управления маркетинга Комитета по туризму Республики Узбекистан Азиз Мирджалилов отметил, что Москва выступает не только экономическим центром, но и крупной бизнес-платформой, способствующей развитию MICE-индустрии.

Он сообщил, что Комитет по туризму Узбекистана впервые участвовал в конгрессе со своим стендом. По его мнению, потенциал MGMC продолжает расти с учетом роли Москвы и России в международной повестке.

Мирджалилов подчеркнул, что конгресс является эффективной площадкой для налаживания сотрудничества, заключения контрактов и углубленного обмена опытом, а также обратил внимание на разнообразие выставочного павильона и широкое представительство стран и компаний. В рамках программы Hosted Buyers участие приняли и представители бизнеса из Узбекистана.

Первый Meet Global MICE Congress прошел в Москве осенью 2023 года и стал крупнейшим международным событием в сфере делового туризма в России.

В декабре прошлого года форум состоялся в формате BRICS Edition и объединил более 1,3 тысячи представителей индустрии из стран БРИКС и Глобального Юга. Тогда Москва стала площадкой для бизнес-диалога с 17 государствами, а ключевой темой обсуждения стали глобальные вызовы и тренды MICE-отрасли на пути к устойчивому развитию с учетом опыта и знаний стран БРИКС.

Комитет по туризму столицы продолжает формировать устойчивый бренд столицы как значимого туристического направления не только внутри страны, но и на международном уровне. Чаще всего Москву посещают туристы из Китая, Индии, стран СНГ и Ближнего Востока.

Для укрепления международных связей столица организует бизнес-миссии, презентует туристический потенциал на профильных выставках, а также разрабатывает проекты и проводит мероприятия, ориентированные в том числе на зарубежную аудиторию.

